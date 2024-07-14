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На Івано-Франківщині поховали 7-річного Єгорчика, який помер після атаки на “Охматдит”

На Івано-Франківщині поховали 7-річного Єгорчика, який помер після атаки на “Охматдит”

Семирічний Єгор Завадецький був четвертою дитиною в сім'ї вимушених переселенців із Херсонщини / Фото: Суспільне

Померлий хлопчик був із сім’ї переселенців з Херсонщини, яка утекла від війни на Прикарпаття.

У неділю, 14 липня, у селі Голинь на Івано-Франківщині поховали семирічного Єгора Завадецького, який помер після російської ракетної атаки на київську лікарню “Охматдит", де він лікувався.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Померлий хлопчик був четвертою дитиною у сім’ї вимушених переселенців з Херсонщини, яка у 2023 році утекла від війни на Прикарпаття. 

"Сім’я тікала від окупації, пережила багато. Ми вірили, що саме тут, на Івано-Франківщині, він знайде прихисток, де забуде ті страшні моменти", — повідомила “Суспільному” Руслана Жекало, вчителька тутешнього ліцею, в якому Єгорчик закінчив  перший клас.

На лікування в столичну клініку "Охматдит" хлопчик потрапив після падіння з велосипеда. У лікарні його двічі прооперували, після чого він впав у кому. 

12 липня Єгорчик помер.

20 вересня йому мало виповнитися вісім років.

Чорний понеділок! Приголомшливі факти атаки на лікарню "Охматдит"

Чорний понеділок! Приголомшливі факти атаки на лікарню "Охматдит"

Нагадаємо, під час масованого удару російської терористичної армії по Києву 8 липня одна з ракет Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит". Місцева влада повідомила, що в медзакладі загинуло двоє дорослих, зокрема одна лікарка.

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