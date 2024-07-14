На Івано-Франківщині поховали 7-річного Єгорчика, який помер після атаки на “Охматдит”

Померлий хлопчик був із сім’ї переселенців з Херсонщини, яка утекла від війни на Прикарпаття.

У неділю, 14 липня, у селі Голинь на Івано-Франківщині поховали семирічного Єгора Завадецького, який помер після російської ракетної атаки на київську лікарню “Охматдит", де він лікувався.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Померлий хлопчик був четвертою дитиною у сім’ї вимушених переселенців з Херсонщини, яка у 2023 році утекла від війни на Прикарпаття.

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"Сім’я тікала від окупації, пережила багато. Ми вірили, що саме тут, на Івано-Франківщині, він знайде прихисток, де забуде ті страшні моменти", — повідомила “Суспільному” Руслана Жекало, вчителька тутешнього ліцею, в якому Єгорчик закінчив перший клас.

На лікування в столичну клініку "Охматдит" хлопчик потрапив після падіння з велосипеда. У лікарні його двічі прооперували, після чого він впав у кому.

12 липня Єгорчик помер.

20 вересня йому мало виповнитися вісім років.

Чорний понеділок! Приголомшливі факти атаки на лікарню "Охматдит"

Нагадаємо, під час масованого удару російської терористичної армії по Києву 8 липня одна з ракет Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит". Місцева влада повідомила, що в медзакладі загинуло двоє дорослих, зокрема одна лікарка.

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