На Івано-Франківщині поховали 7-річного Єгорчика, який помер після атаки на “Охматдит”

Померлий хлопчик був із сім’ї переселенців з Херсонщини, яка утекла від війни на Прикарпаття.
У неділю, 14 липня, у селі Голинь на Івано-Франківщині поховали семирічного Єгора Завадецького, який помер після російської ракетної атаки на київську лікарню “Охматдит", де він лікувався.
Про це повідомляє “Суспільне”.
Померлий хлопчик був четвертою дитиною у сім’ї вимушених переселенців з Херсонщини, яка у 2023 році утекла від війни на Прикарпаття.
"Сім’я тікала від окупації, пережила багато. Ми вірили, що саме тут, на Івано-Франківщині, він знайде прихисток, де забуде ті страшні моменти", — повідомила “Суспільному” Руслана Жекало, вчителька тутешнього ліцею, в якому Єгорчик закінчив перший клас.
На лікування в столичну клініку "Охматдит" хлопчик потрапив після падіння з велосипеда. У лікарні його двічі прооперували, після чого він впав у кому.
12 липня Єгорчик помер.
20 вересня йому мало виповнитися вісім років.
Нагадаємо, під час масованого удару російської терористичної армії по Києву 8 липня одна з ракет Х-101 влучила в дитячу лікарню "Охматдит". Місцева влада повідомила, що в медзакладі загинуло двоє дорослих, зокрема одна лікарка.
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