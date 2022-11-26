На Івано-Франківщині померла 94-річна зв'язкова УПА Параска Гальчук

На Івано-Франківщині у Печеніжинській громаді померла 94-річна зв'язкова УПА Параска Гальчук.

Про це повідомила Печеніжинська територіальна громада у Facebook.

"Наша громада втратила зв'язкову УПА, політкаторжанку Параску Гальчук. Одну з покоління нескорених, завдяки яким Україна стала незалежною і має нині тих, хто захищає цю незалежність", - йдеться у дописі.

Як повідомляє громада, Параска Кирилівна Гальчук народилася у селі Кіданч 2 листопада 1928 року. Закінчила сім класів сільської школи, а згодом продовжила навчання у Коломийській гімназії. Але через сімейні труднощі змушена була допомагати по господарству. Два старші брати вступили до ОУН, за що їх німці розстріляли, молодший брат Михайло, якому було тільки 18, воював у сотні "Спартана", був чотовим з позивним "Лєнта", а Параска стала зв'язковою.

Вона збирала одяг, харчі, передавала цінні відомості для вояків УПА, переводила повстанців до станичної.

Однак 20 листопада 1951 року Параску ув’язнили. Військовим трибуналом була засуджена до 10 років концтаборів в Кіровській області. 5 травня 1955 року звільнена по амністії, реабілітована 1992 року.

"Ціле життя працювала в колгоспі. Виховала трьох дітей, тішилася онуками та правнуками. Часто розповідала своїм рідним про нелегку долю повстанців. Переймалася про долю України до останнього дня свого життя", - розповіли у громаді.

Нагадаємо, у ніч проти 22 листопада помер український політик, дисидент, син головнокомандувача УПА Романа Шухевича - Юрій Шухевич.

Минулого року у Львові на 102 році життя померла зв’язкова УПА Ольга Ільків. Ольга була зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича, політув’язнена, 14 років провела в радянських тюрмах.

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