На Івано-Франківщині у колодязі виявили тіло жінки: її розшукували родичі

На Івано-Франківщині у Коломийському районі рятувальники дістали з криниці тіло жінки.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у дописі, жінку знайшли мертвою у колодязі в селі Чернятин Городенківської громади. За допомогою спеціального спорядження рятувальники підняли тіло жінки на поверхню.

Тіло дістали рятувальники / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Також відомо, що зранку, 20 липня, поліцейські Івано-Франківщини розшукували Ганну Лабач 1962 року народження, жительку села Чернятин Городенківської громади. Про її зникнення поліцейським повідомила її родичка. Вона розповіла, що Ганна вийшла з дому ще 18 липня та не повернулася.

Згодом у поліції повідомили, що жінку знайдено без ознак життя. Тіло направлено на експертизу для встановлення причини смерті.

Раніше стало відомо, що у річці Дністер на Івано-Франківщині виявили тіло зниклої три дні тому 13-річної дівчинки.

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