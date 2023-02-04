На Івано-Франківщині вирує потужний снігопад: через негоду пасажирський автобус злетів у кювет

На Івано-Франківщині у місті Косів через потужний снігопад пасажирський автобус злетів у кювет.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

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"Допомога знадобилася водію автобуса. Пасажирів у автобусі не було. Рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини міста Косів відбуксирували автобус на проїжджу частину дороги", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники Прикарпаття просять водіїв обмежити поїздки у період ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попереджали, що у суботу, 4 лютого, в чотирьох областях західної частини України погіршаться погодні умови. В регіонах оголошено штормове попередження. Йдеться про Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій.

Раніше повідомляли прогноз погоди на 5 лютого. У неділю в Україні буде по-справжньому зимова погода - зі снігом та морозом. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Додамо, що бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів. Весна прийде за розкладом, але буде нестабільною і прохолодною.

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