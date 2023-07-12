На Івано-Франківщині внаслідок негоди утворилося провалля – фото

У Калуші, Івано-Франківської області, внаслідок негоди утворилося провалля розміром 5 на 7 м.

Про це повідомив міський голова Андрій Найда.

"На жаль, до всіх наслідків негоди додалося утворення нової провальної вирви розміром 5 на 7 м. Це вже третя така вирва у цьому мікрорайоні", - зазначив він.

У Калуші внаслідок негоди утворилося провалля. Фото: скриншот.

За його словами, ситуація контролюється, зазар очікується приїзд представників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які мають провести дослідження.

"Наразі ми аналізуємо її розширення, як тільки це припиниться, ми будемо проводити її засипання", - додав Найда.

Нагадаємо, кліматологиня шокувала прогнозом погоди на майбутні десятиліття.

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