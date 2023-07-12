На Івано-Франківщині внаслідок негоди утворилося провалля – фото

На Прикарпатті внаслідок негоди утворилося провалля.
У Калуші, Івано-Франківської області, внаслідок негоди утворилося провалля розміром 5 на 7 м.
Про це повідомив міський голова Андрій Найда.
"На жаль, до всіх наслідків негоди додалося утворення нової провальної вирви розміром 5 на 7 м. Це вже третя така вирва у цьому мікрорайоні", - зазначив він.
За його словами, ситуація контролюється, зазар очікується приїзд представників Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які мають провести дослідження.
"Наразі ми аналізуємо її розширення, як тільки це припиниться, ми будемо проводити її засипання", - додав Найда.
Нагадаємо, кліматологиня шокувала прогнозом погоди на майбутні десятиліття.
Читайте також:
- Якою погода буде в Україні 12 липня: прогноз від синоптиків
- В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: мапа областей
- Негода на Прикарпатті: рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених будинків – фото