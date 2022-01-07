На Івано-Франківщині водій легковика на швидкості з'їхав з дороги і пробив дах житлового будинку (фото)

В обставинах події зараз розбираються правоохоронці.
В Івано-Франківській області вдень 7 січня сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: водій автомобіля втратив керування та влетів у житловий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, подія сталася у селищі Соколівка Косівського району. Там водій легковика на швидкості з'їхав з дороги, влетів у житловий будинок та пробив дах будівлі.
“Рятувальники витягнули жінку з авто та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також було проведено відключення газобалонного обладнання та клем АКБ”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.
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