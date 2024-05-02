На Івано-Франківщині з охопленого вогнем будинку врятували дитину: що відомо

В четвер, 2 травня, у житловому будинку в селі Долиняни Івано-Франківського району сталася пожежа. До місця виклику негайно було направлено рятувальників міста Рогатин і добровольців-вогнеборців села Фрага. Полум'я вдалося приборкати, ніхто не постраждав.

Про це пише ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

На Івано-Франківщині з охопленого вогнем будинку врятували дитину

З пастки врятували дитину

Як зазначається, на момент пожежі в будинку перебувало п’ятеро людей, троє з них – діти. На щастя, двоє дорослих і двоє дітей змогли самостійно вийти з будинку. Втім, у задимленій кімнаті залишилася 2-річна дівчинка. Її врятував місцевий мешканець до прибуття рятувальників. Згодом вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

На Івано-Франківщині з охопленого вогнем будинку врятували дитину

"З місця події двох дорослих і трьох дітей було направлено до лікувального закладу для медичного обстеження. Зі слів медиків, ознак отруєння продуктами горіння немає. Під наглядом медиків залишили 2-річну врятовану дівчинку", – повідомили в ДСНС.

На Івано-Франківщині з охопленого вогнем будинку врятували дитину

Раніше пожежа спалахнула у Дніпровському районі Києва.

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