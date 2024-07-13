На Івано-Франківщині заборонили в'їзд туристів у прикордонну смугу: які маршрути закриті

ДПСУ встановила обмеження для перебування у 5-кілометровій зоні від державного кордону, зокрема з метою відпочинку, туризма та рибальства.

У зв'язку з посиленням прикордонного режиму в межах Зеленської, Білоберезької об’єднаних територіальних громад Верховинського району Івано-Франківської області Держприкордонслужба обмежила перебування осіб на прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від державного кордону.

Про це йдеться в додатку до наказу начальника 31 прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича від 23 травня 2024 року.

Зокрема на цій території заборонено займатися туризмом, полюванням, рибальством або відпочивати. Заборона не поширюється лише на місцевих мешканців та осіб, які є власниками земельних ділянок або працюють у прикордонній смузі. Таким особам для перебування поза межами населених пунктів у прикордонній смузі необхідно отримати відповідний дозвіл у прикордонному загоні.

Через обмеження відтепер закриті понад 25 туристичних маршрутів, а саме:

урочища Погорілець, Гаджина, Подороватий, Угорські Скелі;

полонини Кринта, Луковиця, Широка та Веснерка;

гори Чавчин, Смотрин, Вухатий камінь, Піп Іван, Беребенскул, Пожижевська Мергул, Туркул, Мала Говерла, Берскул, Кострич, Явірник, Попадя, Масний Присліп, Гоїчна, Дуконя, Пніє’в;

озеро Марічайка;

Кривопільський перевал.

Без дозволу в'їжджати у 5-кілометрову зону можна тільки з метою виїзду за кордон через встановлені пункти пропуску.

Також заборонено зупинятися в прикордонній зоні поза межами стоянок більше ніж на 20 хв (за винятком випадків технічної несправності) або групами більш ніж два автомобілі. Пересуватися дозволено тільки шляхами, наявними в реєстрі автомобільних доріг.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану виїзд за кордон заборонено не тільки військовозобов'язаним чоловікам. Є ціла низка категорій громадян, яких можуть не випустити з країни.

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