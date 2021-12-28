На Івано-Франківщині загорілася реанімація в лікарні: двоє загиблих

На Івано-Франківщині загорілася реанімація в лікарні: двоє загиблих

Пожежа виникла в одній із палат на першому поверсі медичного закладу.

Увечері у вівторок, 28 грудня, у місті Косові Івано-Франківської області в одній із палат реанімаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі центральної районної лікарні виникла пожежа.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, інформація про загорання надійшла до Служби порятунку о 21:22.

"До місця виклику негайно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. На момент прибуття рятувальників площа пожежі орієнтовно складала 55 м.кв", - йдеться у повідомленні.

У палаті реанімаційного відділення на місці пожежі було виявлено тіла двох загиблих хворих. Трьох пацієнтів із сусідньої палати працівники ДСНС врятували.

Про причини пожежі наразі не повідомляють. До її гасіння було залучено 16 осіб та 7 одиниць техніки.

Нагадаємо, у вівторок, 28 грудня у місті Чорткові Тернопільської області полум’я охопило складське приміщення комбінату хлібопродуктів поблизу залізничного депо.

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