На Івано-Франківщині затримали вчителя, на занятті у якого застрелили учня (фото)

Під час перезаряджання пневматичної гвинтівки 15-річний юнак з необережності здійснив постріл в іншого учня.

На Івано-Франківщині затримали 60-літнього вчителя, який керував гуртковим заняттям зі стрільби по мішенях із пневматичної гвинтівки, коли від вогнепального поранення загинув 14-річний школяр.

Про це повідомили у четвер, 23 листопада, у поліції Івано-Франківської області.

Слідчі встановили, що в приміщенні ліцею згідно з розкладом проводилось гурткове заняття зі стрільби по мішенях із пневматичної гвинтівки. Учні займалися з порушенням вимог та заходів безпеки – стрільби відбувались у коридорі загального користування.

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Під час цього заняття учень 9-го класу, 15-річний підліток, при перезаряджанні пневматичної гвинтівки з необережності здійснив постріл в іншого учня.

Куля калібру 4,5 мм поцілила в грудну клітку. Від отриманої травми 14-літній учень помер до приїзду швидкої допомоги.

На момент події вчитель був присутній в коридорі, де відбувалися стрільби.

З місця події правоохоронці вилучили речові докази.

60-річного вчителя, мешканця міста Надвірна, затримали в процесуальному порядку. Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено пневматичну гвинтівку.

У Слідчому управління обласної поліції розпочали два кримінальних провадження за ч. 1 ст. 119 (вбивство через необережність), а також ч. 2 ст. 137 (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинили смерть неповнолітнього) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому вчителю про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у середу, 22 листопада, у приміщенні одного із ліцеїв Надвірнянського району на Івано-Франківщині загинув 14-річний школяр.

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