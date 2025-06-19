Маленький хлопчик загубився в лісі на Івано-Франківщині: його шукають другу добу

Рятувальники шукають дитину, яка зникла у лісі

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У вівторок, 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району Івано-Франківської області зникла дитина. Пошуки 6-річного хлопчика тривають другу добу.

Про це повідомляє ДСНС Франківщини.

Що відомо про зникнення дитини у лісі на Івано-Франківщині

Станом на ранок 19 червня відомо, що рятувальники працюють у цілодобовому режимі та не припиняли пошуки навіть у нічний час.

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Залучені БпЛА з тепловізійними камерами, що дозволяє ефективно обстежувати територію в умовах недостатньої видимості.

“Наразі обстежено близько 850 га місцевості, з яких 780 га — лісовий масив. За допомогою безпілотників перевірено ще 900 га території. Окремі ділянки перевіряються повторно. Водолази обстежили 9 водойм загальною площею 4805 кв. м”, — відзвітували рятувальники.

З рідними зниклої дитини постійно працює психолог ДСНС.

До проведення пошуково-рятувальної операції залучено 361 особу та 45 одиниць техніки, у тому числі 9 БпЛА та 4 кінологи зі службовими собаками. Від ДСНС працюють 139 рятувальників, 27 одиниць техніки, 4 БпЛА та кінолог із собакою.

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Нагадаємо, на Коломийщині Івано-Франківської області 6-річний хлопчик зник у лісовому масиві поблизу села Троїця.

Відомо, що дитина гуляла з мамою поблизу села у лісі, та в якийсь момент — зникла із поля зору. Жінка зачекала, чи не повернеться він додому, потім звернулася по допомогу. На пошуки кинулися рятувальники, поліцейські, кінологи, волонтери, водолази. З повітря територію перевіряють безпілотні літальні апарати.

Наразі спроби відшукати зниклу дитину марні. Пошуки ускладнюються тим, що хлопчик має розлади аутичного спектра й не розмовляє.