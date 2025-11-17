На Івано-Франківщині сталася смертельна ДТП: що відомо

ДТП на Івано-Франківщині

На Івано-Франківщині сталася серйозна ДТП. Одна людина загинула, ще близько восьми — травмовані.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Аварія на Франківщині

Деталі аварії на Франківщині

Інцидент трапився в районі Галича близько 7:00. На місце виїхали правоохоронці, рятувальники та медики.

Як деталізували, аварія трапилася на дорозі державного значення Н-09 «Мукачево–Львів». Серед учасників — «Mercedes Sprinter» та «Volkswagen Tiguan».

«Як попередньо з’ясували поліцейські, за кермом легковика був 64-річний мешканець Коломийського району, який рухався у напрямку міста Бурштин. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом, яким керував 52-річний мешканець Більшівцівської територіальної громади», — йдеться у повідомленні.

На жаль, через зіткнення 67-річна пасажирка рейсового автобуса загинула на місці. Ще близько восьми осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.

Усі обставини ДТП мають встановити поліцейські.

Раніше моторошна ДТП трапилася на Херсонщині.

«28-річний житель Білоусового, керуючи автомобілем „ВАЗ-2101”, під час руху був неуважним, не обрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього зіткнувся із автомобілем Audi A6, який рухався у зустрічному напрямку в межах своєї смуги», — йдеться у повідомленні.

В аварії загинули: водій «ВАЗ», його 20-річний односельчанин та 19-річна жителька Малої Олександрівки. Водночас 35-річного водія Audi доправили до лікарні.