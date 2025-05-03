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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Івано-Франківщині трагічно загинув 10-річний хлопчик

Про нещастя рятувальників повідомили працівники поліції

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трагедія на ставку

На ставку трагічно загинула дитина / © ДСНС

На Івано-Франківщині у ставку села Тростянець Коломийського району трагічно загинув 10-річний хлопчик.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Повідомлення про нещасний випадок до Служби порятунку надійшло у суботу, 3 травня, о 18:26.

Працівники місцевої поліції повідомили, що у ставку села Тростянець Заболотівської територіальної громади Коломийського району, ймовірно, втопилася дитина 2014 року народження.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено водолазів, а також місцеву пожежну команду селища Заболотів та мобільно-оперативну групу Коломийського районного управління.

О 20:25 водолазами Коломийської рятувально-водолазної станції тіло дитини було виявлено та піднято на поверхню.

Загиблого хлопчика передано працівникам поліції.

Рятувальники закликають батьків:

  • не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм;

  • пояснюйте дітям правила безпечної поведінки на воді та поблизу водойм.

Нагадаємо, раніше у Здолбунові Рівненської області 5-річний хлопчик випав з вікна квартири на п’ятому поверсі і помер на місці.

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