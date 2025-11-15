На Івано-Франківщині виявили тіло мобілізованого, який служив у ТЦК

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

На Івано-Франківщині у лісовому масиві місцева мешканка виявила тіло мертвого чоловіка, який виявився нещодавно мобілізованим військовослужбовцем роти охорони Калуського РТЦК.

Про це повідомили в суботу, 15 листопада, в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП.

Про страшну знахідку в лісі мешканка селища Рожнятова Калуського району повідомила правоохоронців напередодні, 14 листопада.

За попередньою інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Наразі його скерували на судово-медичну експертизу.

В обласному ТЦК повідомили, що загиблим виявився 39-річний військовослужбовець, якого мобілізували 8 листопада.

«За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

У військкоматі стверджують, що уже на четвертий день після мобілізації військовослужбовець самовільно залишив місце несення служби і його почали розшукувати у зв’язку із СЗЧ.

«Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи», — наголосили в обласному ТЦК.

