Укрaїнa
715
1 хв

На Івано-Франківщині виявили тіло мобілізованого, який служив у ТЦК

Тіло мертвого чоловіка виявили у лісі. Загиблим виявився 39-річний військовослужбовець, якого мобілізували 8 листопада.

На Івано-Франківщині у лісовому масиві місцева мешканка виявила тіло мертвого чоловіка, який виявився нещодавно мобілізованим військовослужбовцем роти охорони Калуського РТЦК.

Про це повідомили в суботу, 15 листопада, в Івано-Франківському обласному ТЦК та СП.

Про страшну знахідку в лісі мешканка селища Рожнятова Калуського району повідомила правоохоронців напередодні, 14 листопада.

За попередньою інформацією поліцейських, ознак насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено. Наразі його скерували на судово-медичну експертизу.

В обласному ТЦК повідомили, що загиблим виявився 39-річний військовослужбовець, якого мобілізували 8 листопада.

«За результатами військово-лікарської комісії він був визнаний придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Тож чоловіка було розподілено на військову службу у роту охорони 1 відділу Калуського РТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

У військкоматі стверджують, що уже на четвертий день після мобілізації військовослужбовець самовільно залишив місце несення служби і його почали розшукувати у зв’язку із СЗЧ.

«Подальшу правову оцінку події нададуть компетентні органи», — наголосили в обласному ТЦК.

Нагадаємо, раніше на Львівщині підприємець на Audi Q7 заблокував авто ТЦК та напав на військового з металевою трубою. Потерпілий отримав відкриту рану голови.

