На Івано-Франківщині загинула дитина за загадкових обставин: що відомо

У місті Тлумач на Івано-Франківщині сталася смертельна подія за участю дитини.

Про це пише ДСНС України.

На об’єкті енергетичної інфраструктури було виявлено тіло неповнолітнього.

Рятувальники зняли тіло 11-річного хлопчика з конструкцій трансформаторної підстанції. Наразі на місці події працюють відповідні служби.

«Обставини та причина смерті встановлюються», — резюмували у відомстві.

У зв’язку з трагедією рятувальники вкотре нагадують громадянам, що об’єкти енергетичної інфраструктури перебувають під високою напругою. Вони становлять смертельну небезпеку для кожного, хто нехтує правилами безпеки.

Фахівці наголошують: категорично заборонено наближатися до таких об’єктів, проникати всередину приміщень чи підійматися на будь-які конструкції. Висока напруга може вразити людину навіть без безпосереднього контакту з дротами.

Надзвичайні події України — останні події

Нагадаємо, на Кіровоградщині правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні 20-річного юнака, якого, за даними слідства та свідченнями активістів, могли роками утримувати на території фермерського господарства.

За інформацією поліції, провадження відкрили після звернення потерпілого, який повідомив про систематичні знущання та утримання в неволі. Після розголосу та слідчих дій правоохоронці затримали двох підозрюваних — чоловіків 1987 та 24 років.

Справу супроводжував суспільний резонанс, зокрема через вимоги активістів перекваліфікувати злочин і притягнути винних до відповідальності. Наразі слідство триває.

Також, на Вінниччині подружжю повідомлено про підозру через смерть дитини та спробу приховати подію. Попередньо, вони закопали тіло 2-місячного немовляти біля сміттєзвалища.