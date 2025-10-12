- Дата публікації
На Івано-Франківщині зупинили потяг через загрозу вибуху: фото
На місці події працювали вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.
У неділю, 12 жовтня, на залізничній станції «Бурштин», що на Івано-Франківщині, було зупинено рух потяга «Чернівці- Івано-Франківськ — Запоріжжя» через повідомлення про замінування.
Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.
Зупинка потяга відбулася близько 17:00. Пасажирів вивели з вагонів та перевели у безпечні місця.
На місці працювали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та всі інші відповідні служби, які займалися обстеження потяга зовні та всередині вагонів.
«Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування», — повідомили у поліції.
Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, співробітники «Укрзалізниці» отримали повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.