На Івано-Франківщині зупинили потяг через загрозу вибуху: фото

Потяг зупинили через повідомлення про замінування

У неділю, 12 жовтня, на залізничній станції «Бурштин», що на Івано-Франківщині, було зупинено рух потяга «Чернівці- Івано-Франківськ — Запоріжжя» через повідомлення про замінування.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Зупинка потяга відбулася близько 17:00. Пасажирів вивели з вагонів та перевели у безпечні місця.

На місці працювали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та всі інші відповідні служби, які займалися обстеження потяга зовні та всередині вагонів.

© Нацполіція Івано-Франківської області

«Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, співробітники «Укрзалізниці» отримали повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.