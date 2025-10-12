ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
711
1 хв

На Івано-Франківщині зупинили потяг через загрозу вибуху: фото

На місці події працювали вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Потяг зупинили через повідомлення про замінування

Потяг зупинили через повідомлення про замінування / © Нацполіція Івано-Франківської області

У неділю, 12 жовтня, на залізничній станції «Бурштин», що на Івано-Франківщині, було зупинено рух потяга «Чернівці- Івано-Франківськ — Запоріжжя» через повідомлення про замінування.

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області.

Зупинка потяга відбулася близько 17:00. Пасажирів вивели з вагонів та перевели у безпечні місця.

На місці працювали вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками та всі інші відповідні служби, які займалися обстеження потяга зовні та всередині вагонів.

/ © Нацполіція Івано-Франківської області

© Нацполіція Івано-Франківської області

«Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. Потяг повернувся до звичного курсування», — повідомили у поліції.

Нагадаємо, у суботу, 11 жовтня, співробітники «Укрзалізниці» отримали повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення.

