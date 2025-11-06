На картах DeepState позначено втрату територій у двох областях: що кажуть військові

Бійці ЗСУ на війні / © Associated Press

Речники Сил оборони Півдня України стверджують, що інформація, оприлюднена ресурсом DeepState, про захоплені ворогом території у Дніпропетровській і Запорізькій областях не відповідає дійсності.

На картах DeepState позначено, що ворог окупував Павлівку, а також просунувся поблизу Балагану, Удачного, Ступочків, в Плавнях, Приморському та Успенівці.

У Силах оборони Півдня повідомили, що ситуація на Олександрівському, Гуляйпільському і Оріхівському напрямках доволі напружена, але зазначені в повідомленні населені пункти не перебувають під контролем росіян.

За інформацією українських військових ситуація довкола цих населених пунктах така:

в районі н.п. Павлівка тривають запеклі бої, одна з наших героїчних бригад утримує там оборону;

в районі н.п. Плавні також ведуться бої, тут утримується сіра зона;

в районі н.п. Приморське окупанти через колишнє Каховське водосховище, де буйна рослинність і очерет, висотою в декілька метрів, намагаються проникнути нам у фланг, але сили оборони їх знищують;

в районі н. п. Успенівка противник вогневим ураженням знищив кілька позицій, тому нашим захисникам довелося відійти углиб оборони, але бої за населений пункт не припиняються.

У Силах оборони Півдня додали, що противник, користуючись погодними умовами, а саме туманом, який декілька днів стоїть на Запоріжжі, намагався інфільтруватись в глиб нашої оборони попри українські позиції.

«На цих ділянках лінії фронту ми постійно проводимо пошуково-ударні дії і знищуємо ворожі диверсійні групи», — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, раніше військовослужбовець Станіслав Бунятов із позивним «Осман» заявив, що ворог стрімко рухається по правому флангу в напрямку Запоріжжя, обходячи через Дніпропетровську область усю лінію оборони на півдні.