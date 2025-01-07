На каяку через кордон: прикордонники затримали порушника на лимані

Чоловік, екіпірувавшись надувним каяком та веслом, вирішив подолати водну перешкоду, незважаючи на зимову пору року та низьку температуру води.

Під час патрулювання Кучурганського лиману охоронці Подільського прикордонного загону затримали 26-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба в Україні.

Чоловік, екіпірувавшись надувним каяком та веслом, вирішив подолати водну перешкоду, незважаючи на зимову пору року та низьку температуру води. Однак прикордонники швидко помітили порушника та зупинили його ще на початку “запливу”.

На затриманого склали протокол за ст. 204-1 КУпАП про спробу незаконного перетину державного кордону. Справу передано до суду.

Прикордонники нагадують про небезпеку зимових водних мандрівок, які не лише загрожують здоров’ю, але й можуть становити серйозну загрозу для життя.

Нагадаємо, раніше на українсько-словацькому кордоні викрили двох чоловіків, які намагалися обійти закон, видаючи себе за працівників залізниці. Заради цього вони одягли спецодяг зі світловідбивальними жилетами, взяли із собою кирку та лопату і мовчки рухалися вздовж залізничних колій у напрямку кордону.