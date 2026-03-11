На Харківщині 15-річного підлітка підозрюють у серії зґвалтувань трьох дітей 10–12 років

На Харківщині викрили 15-річного підлітка, якого підозрюють у серії зґвалтувань молодших дітей / © Харківська обласна прокуратура

На Харківщині 15-річного підлітка підозрюють у серії зґвалтувань дітей 10–12 років.

Про це повідомляють Харківські обласні поліція та прокуратура.

За словами правоохоронців, протягом 2025 року юний зловмисник вчиняв сексуальне насильство щодо щонайменше трьох хлопчиків віком 10–12 років.

Родина підозрюваного евакуювалася з зони бойових дій глибше в тил до одного з сіл Харківської області. Місцева сім’я надала їм прихисток. У цій родині виховувався 12-річний хлопчик. Спочатку між дітьми склалися дружні взаємини.

Проте згодом старший хлопець почав вчиняти щодо молодшого психологічний тиск і насильство.

Протягом січня–травня 2025 року в покинутих будівлях, маскуючи під ігри «Правда або дія» та «Професії», він систематично ґвалтував хлопчика. Жорсткою умовою «гри» була заборона відмовлятися від будь-яких «завдань», інакше на дитину чекало побиття. Окрім того, зґвалтування він фільмував на телефон.

Правоохоронці також встановили факти сексуального насильства щодо ще одного хлопчика — 11-річного сина загиблого українського військовослужбовця.

Ще один задокументований епізод, за даними слідства, стався у червні 2025 року. Біля місцевого магазину підозрюваний зустрів 10-річного хлопчика. Попри спробу втекти він наздогнав його та силоміць відвів до окопу, де зґвалтував.

15-річному фігурантові повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує від 15 років до довічного позбавлення волі.

