На Харківщині 20-річний хлопець увірвався до ТЦК і напав на поліцейського: яка причина

Мобілізація в Україні. Ілюстративний колаж / © ТСН.ua

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На Харківщині 20-річний хлопець увірвався до приміщення ТЦК і вдарив поліцейського. Ймовірно, щоб «визволити» іншого мобілізованого.

Про це пише поліція Харківської області.

Під час несення служби поліцейські перевіряли документи місцевого жителя, який згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації.

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Ухилянта було передано до Берестинського районного ТЦК. Якраз у цей час до приміщення військкомату увірвався 20-річний місцевий мешканець.

«Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським — вдарив одного з правоохоронців. У результаті поліцейський отримав тілесні ушкодження», — розповіли у поліції. Чи були вони знайомі між собою, у поліції не уточнюють.

Нападника затримано. За фактом нападу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронних органів).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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Харківський обласний ТЦК інцидент не коментує.

Раніше працівник ТЦК, який звільнився з армії і виїхав до своєї сім’ї в Німеччину, запевняв, що не бачив, що ТЦК когось силоміць «бусифікує».