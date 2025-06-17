На Харківщині агенти ГРУ РФ підірвали авто ЗСУ: як їх покарали

Суд визнав агентів винними у вчиненні злочинів / © Офіс Генерального прокурора

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В Харківській області контррозвідка СБУ викрила групу агентів РФ, які діяли на замовлення російської розвідки — їх затримали під час підготовки нового вибуху.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Троє диверсантів, які співпрацювали з російською військовою розвідкою, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Вони були визнані винними у скоєнні теракту проти українського військовослужбовця в Харкові влітку 2024 року.

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Тоді зловмисники підірвали авто, у якому перебував боєць ЗСУ. Унаслідок вибуху захисник зазнав тяжких поранень. Завдяки оперативній роботі контррозвідки СБУ вдалося не лише встановити особи нападників, а й запобігти новому теракту, який вони готували найближчим часом.

За даними слідства, всі троє обвинувачених були завербовані спецслужбами держави-агресора. Серед них — харківський айтішник, колишній військовий та місцевий мешканець, який не мав постійного місця роботи. Після скоєння першого вибуху, вони планували закласти ще один вибуховий пристрій у спеціально облаштованому схроні, однак були затримані «на гарячому».

Слідчі СБУ зібрали достатньо доказів, аби суд визнав диверсантів винними одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України. Ще одного агента, який був причетний до цієї справи, суд наразі розглядає окремо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ затримала агента ФСБ, який готував новий удар РФ по Львівській області. Ним виявився 57-річний місцевий безробітний, якого РФ завербувала через телеграм-канали.

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