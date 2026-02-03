На Харківщині чоловік розчленував свого брата-близнюка й голову викинув у сміттєвий бак

Зловмисника затримано / © Associated Press

У Харківській області завершено розслідування жорстокого вбивства. Затримано чоловіка за підозрою у вбивстві та розчленуванні рідного брата-близнюка.

Про деталі справи повідомили у прокуратурі.

«27 січня 2026 року до поліції надійшла заява жінки про зникнення її 55-річного сусіда. Під час здійснення слідчих дій за місцем проживання зниклого та його брата правоохоронці виявили фрагменти тіла на балконі, що були загорнуті у покривало», — зазначили у відомстві.

За даними слідства, 55-річного чоловіка вбив його рідний брат-близнюк. Підозрюваний зізнався, що завдав потерпілому смертельний удар ножем у серце, після чого розчленував тіло. Голову та кінцівки він викинув у сміттєві баки поблизу будинку.

Між братами тривалий час виникали конфлікти через спільне проживання, що, ймовірно, і стало причиною вбивства.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

