ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

На Харківщині чоловік розчленував свого брата-близнюка й голову викинув у сміттєвий бак

Між братами часто виникали сварки, одна з яких закінчилася моторошним вбивством.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © Associated Press

У Харківській області завершено розслідування жорстокого вбивства. Затримано чоловіка за підозрою у вбивстві та розчленуванні рідного брата-близнюка.

Про деталі справи повідомили у прокуратурі.

«27 січня 2026 року до поліції надійшла заява жінки про зникнення її 55-річного сусіда. Під час здійснення слідчих дій за місцем проживання зниклого та його брата правоохоронці виявили фрагменти тіла на балконі, що були загорнуті у покривало», — зазначили у відомстві.

За даними слідства, 55-річного чоловіка вбив його рідний брат-близнюк. Підозрюваний зізнався, що завдав потерпілому смертельний удар ножем у серце, після чого розчленував тіло. Голову та кінцівки він викинув у сміттєві баки поблизу будинку.

Між братами тривалий час виникали конфлікти через спільне проживання, що, ймовірно, і стало причиною вбивства.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, у Києві за підозрою у вбивстві затримали росіянина, який раніше орендував у літньої жінки кімнату. За даними поліції, чоловік напав на жінку під час сварки через борг і завдав їй смертельних ударів кухонним черпаком.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie