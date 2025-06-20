На Харківщині чоловік випав з вікна третього поверху ТЦК: що з ним сталося далі

Чоловік випав з вікна / © pixabay.com

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Уночі військовозобов’язаний намагався утекти з одного з районних територіальних центрів комплектування Харківської області і випав з вікна третього поверху.

Про це повідомили в обласному ТЦК і СП.

Чоловік травмував руки і ноги, ребра та голову, йому викликали швидку і доправили до лікарні.

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«За результатами попередньої перевірки встановлено, що з боку представників РТЦК та СП жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина вчинено не було. Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самого громадянина, який, ухиляючись від виконання військового обов’язку, поставив під загрозу власне життя та здоров’я», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Стрийському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер 50-річний військовозобов’язаний, якого до приміщення ТЦК доправила поліція.

Причина смерті буде встановлена під час проведення експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. За попередньою версією лікарів, у чоловіка стався інфаркт.

Раніше посеред дня співробітники ТЦК затримали чоловіка на Рівненщині. Він самотужки виховує двох малих дітей після смерті дружини.

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