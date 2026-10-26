На Харківщині досвідченого педіатра мобілізували піхотинцем і він помер за три тижні

Ігор Ревека

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У Харківській області досвідченого лікаря-педіатра з багаторічним досвідом мобілізували рядовим піхотинцем.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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За даними Златопільської громади на Харківщині, Ігор Ревека помер 16 жовтня 2026 року під час лікування в міській клінічній лікарні Дніпра.

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Захисник народився 12 серпня 1969 року.

Він здобув медичну освіту в Красноградському медичному училищі та Харківському медичному університеті. Під час навчання в університеті, чоловік закінчив військову кафедру за фахом військовий лікар-педіатр та отримав звання лейтенанта.

Крім того, він служив строкову службу у Військово-Морських Силах (фельдшер надводних кораблів, головний корабельний старшина).

«Багато років він віддав шляхетній справі у цивільному житті — працював лікарем швидкої допомоги та лікарем-педіатром у Харкові, рятуючи життя та піклуючись про здоров’я найменших», — зазначили у територіальній гомаді

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25 вересня 2026 року Ігор Ревека був призваний стрільцем-помічником гранатометника піхотного батальйону військової частини А4848. У місцевому пабліку уточнили, що медика мобілізували до штурмового полку «Вовки Да Вінчі» стрільцем-помічником гранатометника.

Зазначається, що Ігор Ревека помер через 21 день після мобілізації.

«Чому досвідченого медика, який міг рятувати поранених військових, відправили служити піхотинцем? Обставини його призначення та смерті потребують пояснень. Людина, яка все життя рятувала інших, сама не повернулася додому», — обурюються у Мережі.

Що пояснили у Сухопутних військах

У Командуванні Сухопутних військ повідомили, що було ініційовано перевірку всіх обставин мобілізації лікаря, проходження ВЛК, подальшого перебування у військовій частині, проходження підготовки та всіх обставин смерті.

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«За результатами ініційованої перевірки Командування Сухопутних військ повідомить про встановлені факти та ухвалені відповідно до чинного законодавства рішення. Просимо представників медіа та громадськість не робити передчасних висновків до завершення зʼясування всіх обставин», — закликали у ЗСУ.

Що кажуть у військовій частині і чому медик став гранатоментником

Як повідомляє «Слідство.Інфо» у військовій частині розповіли, що з 27 вересня до 2 жовтня Ігор Ревека перебував у пункті постійної дислокації.

3 жовтня він розпочав проходження базової загальновійськової підготовки, а вже 5 жовтня він почав скаржитись на здоровʼя. Військового госпіталізували.

У військовій частині уточнили, що 16 жовтня Ревека помер у лікарні в Дніпрі через злоякісне новоутворення сигмовидної кишки.

Там запевнили, що смерть мобілізованого медика не пов’язана з проходженням військової служби.

Також у в/ч пояснили, що під час БЗВП новоприбулих військовослужбовців тимчасово зараховують на посади стрільців, гранатометників та їхніх помічників. Після завершення підготовки їх розподіляють відповідно до навичок та цивільного фаху. Командування запевняє, що Ревеку попередньо мали направити до медичної роти полку.

Нагадаємо, що недавно схожий трагічний інцидент стався з іншим медиком. Дитячий анестезіолог з Рівного Дмитро Сисонюк, якого мобілізували, загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху навчального центру у Вінницькій області.

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