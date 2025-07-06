- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
На Харківщині дрон РФ атакував автівку з родиною: загинув хлопчик
В автівці перебувало двоє дітей та їхні батьки. Одни з хлопчиків загинув.
На Харківщині в селі Одноробівці російський дрон влучив в автівку. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик, а його брат та батько зазнали поранень. Мати дітей отримала гостру реакцію на стрес.
Про це пише «Суспільне».
За даними очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, трагедія сталася в Одноробівці, яка розташована за вісім кілометрів від російського кордону.
«Вони — мешканці села Стогнії (поруч з прикордонною Одноробівкою — ред.), але ще на початку активної фази війни переїхали, як ВПО. До Одноробівки напередодні приїхали до родичів. І коли виїжджали назад, трапилася трагедія», — розповів Коваленко.
Дрон окупантів поцілив у задню частину автомобіля, саме туди, де сиділи діти. Через це загинув 8-річний хлопчик, а його 4-річний братик отримав важкі поранення.
«Мати сиділа попереду, в неї тільки гостра реакція на стрес. А батька також посікло, він керував автомобілем. Всім трьом надали допомогу. Батька і 4-річного сина відправили до лікарні в Харкові», — додав він.
Зазначимо, за час повномасштабної війни в Україні загинула 631 дитина.
Крім убивств, за період повномасштабної війни росіяни викрали 19 500 українських дітей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.