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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
17
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На Харківщині дрон РФ атакував автівку з родиною: загинув хлопчик

В автівці перебувало двоє дітей та їхні батьки. Одни з хлопчиків загинув.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ворожі дрони полюють на українців

Ворожі дрони полюють на українців / © Associated Press

На Харківщині в селі Одноробівці російський дрон влучив в автівку. Внаслідок удару загинув 8-річний хлопчик, а його брат та батько зазнали поранень. Мати дітей отримала гостру реакцію на стрес.

Про це пише «Суспільне».

За даними очільника Золочівської громади Віктора Коваленка, трагедія сталася в Одноробівці, яка розташована за вісім кілометрів від російського кордону.

«Вони — мешканці села Стогнії (поруч з прикордонною Одноробівкою — ред.), але ще на початку активної фази війни переїхали, як ВПО. До Одноробівки напередодні приїхали до родичів. І коли виїжджали назад, трапилася трагедія», — розповів Коваленко.

Дрон окупантів поцілив у задню частину автомобіля, саме туди, де сиділи діти. Через це загинув 8-річний хлопчик, а його 4-річний братик отримав важкі поранення.

«Мати сиділа попереду, в неї тільки гостра реакція на стрес. А батька також посікло, він керував автомобілем. Всім трьом надали допомогу. Батька і 4-річного сина відправили до лікарні в Харкові», — додав він.

Зазначимо, за час повномасштабної війни в Україні загинула 631 дитина.

Крім убивств, за період повномасштабної війни росіяни викрали 19 500 українських дітей. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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