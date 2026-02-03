На Харківщині дрон РФ вдарив по місту: є постраждалі

Дрон / © tsn.ua

Російські війська завдали удару безпілотником по місту Дергачі у Харківській області. Внаслідок атаки постраждали двоє мирних жителів.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, 79-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також постраждав 22-річний чоловік — його госпіталізували до медичного закладу.

Наразі лікарі надають постраждалим усю необхідну допомогу. Інформація щодо можливих руйнувань та наслідків атаки уточнюється.

Місцева влада вкотре закликає мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози.

Нагадаємо, що Харків опинився під російською атакою: куди вдарила балістика.