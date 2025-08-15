На Харківщині директор санаторію влаштував фіктивну реабілітацію та залишав пацієнтів без допомоги

На Харківщині викрили директора санаторію, який незаконно привласнив державні кошти / © Національна поліція України

Реклама

На Харківщині правоохоронці викрити директора санаторію, котрий розікрав 78 мільйонів гривень на фіктивній реабілітації пацієнтів.

Про це повідомляє національна поліція України.

Директор одного з санаторіїв у Харківській області, не маючи ні обладнання, ні кваліфікованих фахівців, уклав договір із НСЗУ на суму понад 122 мільйони гривень.

Реклама

За документами, заклад мав надавати повний спектр реабілітаційних послуг, проте на ділі все обмежувалося формальними процедурами та поселенням, часто — за додаткову плату.

Керівництво вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві дані, а кількість процедур завищували у десятки разів. Це дозволяло зловмиснику щомісяця отримувати мільйонні суми бюджетних перерахувань.



Відтак, з лютого по вересень 2023 року, на рахунок санаторію незаконно надійшло понад 78,7 мільйона гривень.

Зловмисники витрачали гроші на власні потреби: нарахування зарплат та премій.

Водночас пацієнти оздоровчого закладу у відгуках скаржилися на відсутність прибирання, погане харчування, несправні ліфти, холод у кімнатах та відсутність реальної реабілітації.

Реклама

Будівля санаторію / © Національна поліція України

Неналежні умови у кімнатах проживання пацієнтів санаторію / © Національна поліція України

Неналежні умови у кімнатах проживання пацієнтів санаторію / © Національна поліція України





«Поліцейські провели обшуки за місцями проживання й роботи вищого керівництва санаторію, у ході яких вилучили документи, електронні носії та інші докази, що мають значення у кримінальному провадженні», - йдеться у повідомленні.



Директору санаторію слідчі поліції повідомили про підозру за привласнення чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Чоловікові може загрожувати до 12 років позбавлення волі та права обіймати певні посади та конфіскація майна.



Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших учасників схеми та перевіряють причетність посадових осіб, які підписували документи з неправдивими даними.

Нагадаємо, раніше правоохоронці провели одночасно 150 обшуків у всіх областях України. Спецоперація проводилася в рамах перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.