- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
На Харківщині дитина впала у глибокий колодязь — деталі
Дитину з переохолодженням і забоями доставили до місцевої лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу
У Валках Харківської області рятувальники дістали з дворового колодязя 4-річного хлопчика.
Про випадок повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
«Дитину з переохолодженням і забоями вже доправили до місцевої лікарні, де медики надають їй допомогу. Також до хлопчика вирушила бригада „екстренки“ для перевезення до лікарні Харкова», — зазначив він.
Нагадаємо, у Харкові трирічний хлопчик загинув після падіння з вікна п’ятого поверху, попри те, що в момент трагедії вдома перебувала його мати. За фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження.