Хлопчика дістали рятувальники

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У Валках Харківської області рятувальники дістали з дворового колодязя 4-річного хлопчика.

Про випадок повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Дитину з переохолодженням і забоями вже доправили до місцевої лікарні, де медики надають їй допомогу. Також до хлопчика вирушила бригада „екстренки“ для перевезення до лікарні Харкова», — зазначив він.

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Нагадаємо, у Харкові трирічний хлопчик загинув після падіння з вікна п’ятого поверху, попри те, що в момент трагедії вдома перебувала його мати. За фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

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