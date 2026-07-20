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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
31
Час на прочитання
1 хв

На Харківщині дитина впала у глибокий колодязь — деталі

Дитину з переохолодженням і забоями доставили до місцевої лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Хлопчика дістали рятувальники

Хлопчика дістали рятувальники

У Валках Харківської області рятувальники дістали з дворового колодязя 4-річного хлопчика.

Про випадок повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

«Дитину з переохолодженням і забоями вже доправили до місцевої лікарні, де медики надають їй допомогу. Також до хлопчика вирушила бригада „екстренки“ для перевезення до лікарні Харкова», — зазначив він.

Нагадаємо, у Харкові трирічний хлопчик загинув після падіння з вікна п’ятого поверху, попри те, що в момент трагедії вдома перебувала його мати. За фактом смерті дитини поліція відкрила кримінальне провадження.

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Дата публікації
Кількість переглядів
31
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