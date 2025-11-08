ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
282
Час на прочитання
2 хв

На Харківщині фітнес-тренер жорстоко вбив дружину

Зловмисник, як встановило слідство, бив та катував жінку. Після вчиненого намагався перекласти провину на свого товариша.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зловмисника затримано

Зловмисника затримано / © pixabay.com

На Харківщині чоловіка визнано винним у жорстокому вбивстві дружини під час сварки. Конфлікт стався на ґрунті побутових суперечок, фігурант бив та душив потерпілу, після чого жертва померла.

Про це повідомили у Харківській прокуратурі.

На Харківщини слідчі довели провину фітнес-тренера, який жорстоко вбив дружину і викинув тіло у під’їзд. Обвинуваченого засуджено до максимального покарання — довічного позбавлення волі.

«32-річний чоловік на ґрунті побутових суперечок почав бити дружину, яка перебувала в ослабленому стані через травму, отриману від його побоїв напередодні», — йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, чоловік завдавав потерпілій численних хаотичних ударів руками, ногами та різними предметами по всьому тілу. Помітивши, що жінка попри ушкодження досі подає ознаки життя, чоловік зірвав з неї одяг і продовжив побиття.

«Дружина ще була жива, зловмисник почав прикладати до її спини розпечений предмет, спричинивши жертві значні опіки. Після цього — задушив її», — пише пресслужба Харківської прокуратури.

Також злодій вирішив перекласти провину за злочин: він одягнув потерпілу і попросив свого знайомого терміново приїхати.

Як встановили слідчі, він попросив знайомого викликати швидку і погрожував йому, називаючи його співучасником, а сам вийшов на вулицю.

Як встановили прокурори, далі вбивця втік із місця злочину на автівці, але на заправці у Куп’янську правоохоронці його затримали.

Докази, надані стороною обвинувачення, отримали підтвердження в суді. Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Він отримав довічне.

Нагадаємо, на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Дата публікації
Кількість переглядів
282
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie