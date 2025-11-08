На Харківщині фітнес-тренер жорстоко вбив дружину

Зловмисника затримано / © pixabay.com

На Харківщині чоловіка визнано винним у жорстокому вбивстві дружини під час сварки. Конфлікт стався на ґрунті побутових суперечок, фігурант бив та душив потерпілу, після чого жертва померла.

Про це повідомили у Харківській прокуратурі.

На Харківщини слідчі довели провину фітнес-тренера, який жорстоко вбив дружину і викинув тіло у під’їзд. Обвинуваченого засуджено до максимального покарання — довічного позбавлення волі.

«32-річний чоловік на ґрунті побутових суперечок почав бити дружину, яка перебувала в ослабленому стані через травму, отриману від його побоїв напередодні», — йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, чоловік завдавав потерпілій численних хаотичних ударів руками, ногами та різними предметами по всьому тілу. Помітивши, що жінка попри ушкодження досі подає ознаки життя, чоловік зірвав з неї одяг і продовжив побиття.

«Дружина ще була жива, зловмисник почав прикладати до її спини розпечений предмет, спричинивши жертві значні опіки. Після цього — задушив її», — пише пресслужба Харківської прокуратури.

Також злодій вирішив перекласти провину за злочин: він одягнув потерпілу і попросив свого знайомого терміново приїхати.

Як встановили слідчі, він попросив знайомого викликати швидку і погрожував йому, називаючи його співучасником, а сам вийшов на вулицю.

Як встановили прокурори, далі вбивця втік із місця злочину на автівці, але на заправці у Куп’янську правоохоронці його затримали.

Докази, надані стороною обвинувачення, отримали підтвердження в суді. Чоловіка визнано винним в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України). Він отримав довічне.

Нагадаємо, на Київщині 48-річний чоловік після сварки до смерті побив свою співмешканку. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років ув’язнення.