На Харківщині хлопці 15 та 20 років зґвалтували свого 14-річного знайомого і зняли це на відео

На Харківщині 20-річного та 15-річного хлопців підозрюють у зґвалтуванні 14-річного підлітка.

Про це передають пресслужби обласної прокуратури та поліції.

За словами правоохоронців, 14-річний постраждалий нещодавно втратив матір і перебував у вразливому стані. Час від часу він підробляв у 20-річного хлопця, який нині є старшим із підозрюваних.

Після випадкового пошкодження майна — розбитого дзеркала — той разом зі своїм 15-річним товаришем почав систематично принижувати підлітка.

«Постійні образи та тиск закінчилися жорстоким епізодом: у липні 2025 року підозрювані наздогнали потерпілого на вулиці, завели у покинуту будівлю та поставили перед вибором — побиття або цинічна дія сексуального характеру», — розповіли у прокуратурі.

Хлопець благав залишити його в спокої, але зрештою через страх змушений був підкоритися. Під час ганебного сексуального злочину, до підлітка застосували і фізичну силу.

Старший фігурант зафіксував злочин на відео. Він відправив відео у приватному листуванні, а потім воно поширилося у соцмережах.

20-річному повідомлено про підозру у катуванні, вчиненні сексуальних дій групою осіб, виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії, примушуванні неповнолітньої особи до участі у створенні цього (ч. 1 ст. 127, ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 301-1 КК України).

15-річному фігуранту, враховуючи його вік, інкримінують тільки ч. 3 ст. 152 КК України (зґвалтування).

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

