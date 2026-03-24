На Харківщині можуть обмежити виїзди "швидких": за яких умов

Швидка допомога / © Associated Press

У Харківській області планують заборонити виїзд карет швидкої допомоги до прифронтових населених пунктів, якщо вони не обладнані системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це заявив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За словами очільника області, питання безпеки медиків планують винести на розгляд Ради оборони регіону через постійні російські обстріли евакуаційного та медичного транспорту.

«Напевно, будемо забороняти виїжджати на такі досить важкі напрямки без обладнання РЕБ-системи. Частина карет екстреної швидкої медичної допомоги у нас вже оснащена РЕБом, однак однаково є дрони на оптоволокні. Тому люди наражаються на небезпеку. Тут усе складно», — зазначив Синєгубов.

Посадовець підкреслив, що ситуація з наданням допомоги залежить від конкретної локації: пацієнти мають або самостійно діставатися до амбулаторій для першої допомоги, або евакуюватися. Зокрема, у населених пунктах на кшталт Великого Бурлука, де зафіксовано атаки на медичне авто 15 березня, вже оголошено примусову евакуацію родин із дітьми.

Окрім медичного транспорту, під удари потрапляє і залізниця. За даними ОВА, на Ізюмському та Лозівському напрямках зафіксовано влучання дронів у електропотяги. Попри загострення, розширювати зону примусової евакуації наразі не планують. Від початку повномасштабного вторгнення з небезпечних територій Харківщини евакуювали 70 тисяч людей, з яких 7 тисяч — діти. Лише за останню добу регіон залишили 76 осіб.

Нагадаємо, вночі та зранку 24 березня армія РФ масовано атакувала Україну ракетами й дронами, забравши життя цивільних людей. Унаслідок російської агресії є багато постраждалих, зокрема дітей.

Протягом доби ворог активно застосовував різні види озброєння по території Харківської області: сім керованих авіабомб, чотири БпЛА типу «Герань-2», шість безпілотників «Молнія», шість FPV-дронів, а також десять БпЛА невстановленого типу.

Попри це, українські захисники завдали прицільного удару по російському береговому комплексу «Бастіон» в окупованому Криму. Саме з цієї установки ворог атакував мирні міста ракетами «Онікс».