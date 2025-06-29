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На Харківщині окупанти скинули вибухівку на автівку — є жертви
На Харківщині загинув чоловік, який перебував в автівці. Окупанти скинули вибухівку з дрона.
Сьогодні, 29 червня, росіяни вдарили дроном по автівці з людьми у Харківській області — загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, близько 08:30 зафіксовано влучання безпілотника по цивільному авто, яке рухалось дорогою в напрямку села Приколотне.
Унаслідок ворожого удару загинув 60-річний чоловік, 59-річний чоловік отримав вибухове поранення.
«Постраждалого допрвили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги», — уточнив Синєгубов.
Нагадаємо, військові РФ убили дроном велосипедиста на Херсонщині.