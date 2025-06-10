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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Харківщині подружжя напало на поліцейського та представника ТЦК: яке покарання їм загрожує

На Харківщині подружжя напало на поліцейського та представника ТЦК — чоловік бив палицею, дружина — каменем.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Поліція України

Поліція України / © Поліція Києва

У понеділок, 9 червня, в селищі Безлюдівка Харківської області поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого був 48-річний чоловік, розшукуваний за ухилення від мобілізації. Під час затримання він застосував агресію: дерев’яною палицею вдарив поліцейського та представника територіального центру комплектування (ТЦК). Дружина нападника додатково поранила правоохоронця каменем по голові.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Поліцейський отримав травму голови і був госпіталізований до обласної клінічної лікарні. Чоловіка затримали на місці, а його дружину — у селі Костянтівка Чугуївського району. За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Обом загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, у суботу, 7 червня, військовий медик з Хмельниччини і ветеран війни Роман Замрій поділився історією, як його викрали працівники Чернівецького ТЦК і намагалися мобілізувати. Він поскаржився, що мобілізованим не давали їсти і пити, а деяких навіть били.

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