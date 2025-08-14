ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
243
На Харківщині поліцейський "визволив" друга з ВЛК: що вигадав

У Харкові поліцейський забрав товариша з ВЛК, сказавши лікарям, що затримує його за шахрайство.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Поліцейський у Харкові «врятував» друга від ВЛК, назвавши його злочинцем

У Харкові поліцейський прийшов до медзакладу, де його товариш проходив ВЛК за призовом під час мобілізації, і забрав його з собою, сказавши, що це злочинець.

Про це йдеться у вироку Індустріального районного суду Харкова від 12 серпня 2025 року.

Обвинувачений є працівником Нацполіції, обіймаючи посаду дільничного. Знаючи, що його друг проходить ВЛК, поліцейський прийшов до поліклініки його «визволяти».

Коп сказав лікарям, що нібито затримує мобілізованого за шахрайство.

«Бувши одягненим у формений одяг Національної поліції України, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, зайшов в кабінет здавання аналізів та повідомив присутнім медичним працівникам, що військовозобов`язаний затриманий за шахрайство, та йому необхідно пройти до відділу поліції для проведення із ним слідчих дій», — йдеться у вироку.

«Трюк» вдався — чоловіки вийшли з приміщення лікарні і розійшлися у своїх справах.

Поліцейський визнав свою провину. Його засудили до п’яти років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном.

Раніше повідомлялося, що у Черкасах чоловік вистрибнув з вікна під час проходження ВЛК.

