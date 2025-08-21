На Харківщині попередили про небезпеку: що загрожує

Пожежа / © Харківська ОДА

Реклама

21 серпня у лісах Харківської області зберігається надзвичайна, п’ятий клас, пожежна небезпека.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синегубов.

Він закликає мешканців бути обережними та утриматися від походів у ліс.

Реклама

«Будьте обережні. Утримайтеся від відвідування лісів і не розпалюйте вогонь на відкритій території», — наголосив Синегубов.

Причини високої пожежної загрози

Надзвичайна пожежна небезпека у регіоні пов’язана з тривалою спекою, низькою вологістю ґрунту та підвищеною температурою повітря. За таких умов вогонь може швидко поширюватися та завдати шкоди лісам і навколишнім населеним пунктам.

Рекомендації для громадян

У разі перебування поблизу лісу, рятувальники радять дотримуватися простих правил безпеки:

не розпалювати багаття;

не кидати недопалки або скло;

повідомляти про будь-які пожежі за номером 101.

Нагадаємо, на Харківщині правоохоронці викрити директора санаторію, котрий розікрав 78 мільйонів гривень на фіктивній реабілітації пацієнтів.

Реклама

Директор одного з санаторіїв у Харківській області, не маючи ні обладнання, ні кваліфікованих фахівців, уклав договір із НСЗУ на суму понад 122 мільйони гривень. За документами, заклад мав надавати повний спектр реабілітаційних послуг, проте на ділі все обмежувалося формальними процедурами та поселенням, часто — за додаткову плату.

Керівництво вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві дані, а кількість процедур завищували у десятки разів. Це дозволяло зловмиснику щомісяця отримувати мільйонні суми бюджетних перерахувань.

Зловмисники витрачали гроші на власні потреби: нарахування зарплат та премій. Водночас пацієнти оздоровчого закладу у відгуках скаржилися на відсутність прибирання, погане харчування, несправні ліфти, холод у кімнатах та відсутність реальної реабілітації.