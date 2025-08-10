ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

На Харківщині пролунала серія вибухів

Регіон під атакою ударних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Харківщину атакують БпЛА

Харківщину атакують БпЛА / © reuters.com

В ніч проти 10 серпня у Харківській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться ц повідомленні Суспільного.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали у Чугуївському районі.

«У Чугуївській громаді продовжують лунати вибухи», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що область атакують близько 8 ворожих ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у Чугуєві дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста.

Ми раніше інформували, що у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie