На Харківщині пролунала серія вибухів
Регіон під атакою ударних безпілотників.
В ніч проти 10 серпня у Харківській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться ц повідомленні Суспільного.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали у Чугуївському районі.
«У Чугуївській громаді продовжують лунати вибухи», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що область атакують близько 8 ворожих ударних БпЛА.
Раніше повідомлялося, що у Чугуєві дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста.
Ми раніше інформували, що у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.