На Харківщині пролунала серія вибухів

Харківщину атакують БпЛА / © reuters.com

В ніч проти 10 серпня у Харківській області пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться ц повідомленні Суспільного.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали у Чугуївському районі.

«У Чугуївській громаді продовжують лунати вибухи», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що область атакують близько 8 ворожих ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що у Чугуєві дрони вдарили по одному з віддалених мікрорайонів міста.

Ми раніше інформували, що у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.