ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

На Харківщині пролунала серія вибухів — ЗМІ

Чугуївська громада Харківщини зазнала повторної атаки за вечір.

Вибухи пролунали на Харківщині

Вибухи пролунали на Харківщині / © Getty Images

В ніч проти 4 жовтня у Чугуївській громаді Харківщини пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«Пʼять вибухів за пʼять хвилин пролунали у Чугуївській громаді на Харківщині», — йдеться у повідомленні.

Крім того, кореспонденти видання заявили, що це друга повітряна атака на цей район за вечір.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 4 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російська терористична армія обстрілює енергетичну й залізничну інфраструктуру на Сумщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie