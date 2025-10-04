Вибухи пролунали на Харківщині / © Getty Images

В ніч проти 4 жовтня у Чугуївській громаді Харківщини пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«Пʼять вибухів за пʼять хвилин пролунали у Чугуївській громаді на Харківщині», — йдеться у повідомленні.

Крім того, кореспонденти видання заявили, що це друга повітряна атака на цей район за вечір.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 4 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російська терористична армія обстрілює енергетичну й залізничну інфраструктуру на Сумщині.