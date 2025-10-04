- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
На Харківщині пролунала серія вибухів — ЗМІ
Чугуївська громада Харківщини зазнала повторної атаки за вечір.
В ніч проти 4 жовтня у Чугуївській громаді Харківщини пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«Пʼять вибухів за пʼять хвилин пролунали у Чугуївській громаді на Харківщині», — йдеться у повідомленні.
Крім того, кореспонденти видання заявили, що це друга повітряна атака на цей район за вечір.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 4 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російська терористична армія обстрілює енергетичну й залізничну інфраструктуру на Сумщині.