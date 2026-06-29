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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
23
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1 хв

На Харківщині пролунали вибухи під час атаки дронів

Перед цим військові попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Харкова.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Associated Press

У ніч проти 29 червня в Харківській області пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на власних кореспондентів.

«У передмісті Харкова пролунали повторні вибухи», — йдеться у повідомленні видання.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ інформували про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку міста.

Наразі офіційної інформації щодо руйнувань або постраждалих не надходило.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 29 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання російського ударного безпілотника в багатоповерховий житловий будинок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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