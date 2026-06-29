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На Харківщині пролунали вибухи під час атаки дронів
Перед цим військові попереджали про рух ворожих БпЛА у напрямку Харкова.
У ніч проти 29 червня в Харківській області пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на власних кореспондентів.
«У передмісті Харкова пролунали повторні вибухи», — йдеться у повідомленні видання.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ інформували про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку міста.
Наразі офіційної інформації щодо руйнувань або постраждалих не надходило.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 29 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Шевченківському районі Харкова зафіксовано влучання російського ударного безпілотника в багатоповерховий житловий будинок.