Укрaїнa
52
1 хв

На Харківщині пролунали вибухи — ЗМІ

Вибухи пролунали після першої години ночі.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Вибухи пролунали на Харківщині

Вибухи пролунали на Харківщині / © Getty Images

У ніч проти 12 жовтня в Чугуївській громаді на Харківщині пролунали вибухи.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

У повідомленні вказується, що після першої години ночі пролунало щонайменше чотири вибухи

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що російські війська масовано атакували Кривий Ріг ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.

