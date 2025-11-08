- Дата публікації
Укрaїнa
- Укрaїнa
На Харківщині росіяни вгатили КАБом: багато постраждалих
Внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро осіб.
На Харківщині окупанти вгатили авіабомбою по Пісочинській громаді.
Про це повідомили у ДСНС.
«Восьмеро людей постраждали внаслідок авіаудару на ХарківщиніУ селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Усі постраждалі госпіталізовані», — йдеться у повідомленні.
Рятувальники загасили займання та розібрали завали. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки й місцева пожежна охорона.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку. Попередньо відомо про сімох постраждалих, одна людина загинула. Дані уточнюються.