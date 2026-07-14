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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

На Харківщині цивільний металевим прутом тяжко травмував працівника ТЦК

На Харківщині 34-річний місцевий мешканець поцілив у бус військкомату металевим прутом, тяжко травмувавши працівника ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Скандал із ТЦК під Харковом

Скандал із ТЦК під Харковом / © ТСН

На Харківщині під час проведення мобілізаційних заходів між цивільними і військовими ТЦК стався конфлік. Внаслідок інциденту один із місцевих мешканців травмував працівника ТЦК металевим прутом.

Про це пише пресслужба поліції регіону.

Інцидент стався 12 липня у селищі Орілька Лозівського району.

Під час перевірки документів у 50-річного чоловіка між працівниками групи оповіщення та присутніми цивільними особами виник конфлікт. У розпалі інциденту один із цивільних кинув у бік буса військкомату металевий прут. Внаслідок цього працівники ТЦК отримав тяжкі тілесні ушкодження, його шпиталізували.

Поліцейські встановили особу, що кинула прут. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець. Чоловіка затримано. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці помер чоловік, який після перебування у ТЦК потрапив до реанімації.

Нагадаємо, 8 липня у Львові на Сихові між військовослужбовцями ТЦК та СП і цивільними сталася жорстока сутичка. Натовп людей заблокував і перекинув автомобіль військових ТЦК. Влада та військові жорстко відреагували на конфлікт.

В ОВА прозвітували, що правоохоронці вийшли на всіх учасників нападу на військових ТЦК у Львові.

Згодом стало відомо, що учасників конфлікту з ТЦК змусили перепросити на камеру та кричати «Слава ТЦК».

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Дата публікації
Кількість переглядів
183
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