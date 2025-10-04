На Харківщині у каналізаційному люці знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Каналізаційний люк / © Pixabay

На Харківщині на парковці супермаркету у каналізаційному люці знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомила поліція Харківської області у Telegram.

Трагедія сталася на парковці супермаркету, що розташований на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі.

«До поліції звернувся очевидець та повідомив, що, нібито, бачив, як у каналізаційний колодязь впав чоловік, а потім почув крик про допомогу», — йдеться у повідомленні.

На місце були викликані працівники ДСНС, які розшукали та дістали тіло чоловіка.

У поліції зазначили, що чоловік впав в каналізаційний люк та захлинувся.

Слідчим відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

