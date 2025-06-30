На Харківщині унаслідок атаки БпЛА постраждали люди: кількість потерпілих зростає

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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За уточненою інформацією, на Харківщині 30 червня 2025 року після ворожого удару БпЛА в с. Пісочин троє людей звернулися за допомогою до медиків.

Про це у повідомленні у соцмережах написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Постраждалим надається вся необхідна допомога.

Пізніше стало відомо, що ще одна людина потребує допомоги медиків.

На цю хвилину, кількість постраждалих в с. Пісочин сягнула - 4.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.

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Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.