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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1058
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1 хв

На Харківщині унаслідок атаки БпЛА постраждали люди: кількість потерпілих зростає

Харківщина зазнала чергової атаки російських безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

За уточненою інформацією, на Харківщині 30 червня 2025 року після ворожого удару БпЛА в с. Пісочин троє людей звернулися за допомогою до медиків. 

Про це у повідомленні у соцмережах написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • Постраждалим надається вся необхідна допомога.

  • Пізніше стало відомо, що ще одна людина потребує допомоги медиків. 

  • На цю хвилину, кількість постраждалих в с. Пісочин сягнула - 4.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.

Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.

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