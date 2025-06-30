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На Харківщині унаслідок атаки БпЛА постраждали люди: кількість потерпілих зростає
Харківщина зазнала чергової атаки російських безпілотників.
За уточненою інформацією, на Харківщині 30 червня 2025 року після ворожого удару БпЛА в с. Пісочин троє людей звернулися за допомогою до медиків.
Про це у повідомленні у соцмережах написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Постраждалим надається вся необхідна допомога.
Пізніше стало відомо, що ще одна людина потребує допомоги медиків.
На цю хвилину, кількість постраждалих в с. Пісочин сягнула - 4.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Україну безпілотниками: озвучена траєкторія польоту.
Повітряні Сили ЗСУ зафіксували активність російських ударних дронів у кількох регіонах України.