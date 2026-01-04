ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
175
На Харківщині від російських атак постраждали люди: подробиці (фото)

Внаслідок атаки БПЛА є постраждалі та пожежі.

ДСНС

ДСНС / © ДСНС

У ніч проти 4 січня російські війська завдали ударів ударними БПЛА по населених пунктах Харківської області, зокрема Чугуївського та Куп’янського районів.

Російські безпілотники вночі атакували населені пункти Чугуївського та

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У ДСНС розповіли, що у селі Мартове Печенізької громади горів житловий будинок та альтанка на загальній площі понад 200 квадратних метрів. Унаслідок пожежі постраждали троє людей.

Окрім того, у селі Калугіно-Башкирівка Чугуївської громади вогонь знищив два гаражі та два автомобілі.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

Внаслідок атаки у селі Жуків Яр Великобурлуцької громади горів житловий будинок площею 150 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Харківщині ЗСУ знищили значну кількість особового складу противника, який намагався проникнути в тил ЗСУ через газові комунікації.

175
