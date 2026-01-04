На Харківщині від російських атак постраждали люди: подробиці (фото)

ДСНС / © ДСНС

У ніч проти 4 січня російські війська завдали ударів ударними БПЛА по населених пунктах Харківської області, зокрема Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій у Telegram.

У ДСНС розповіли, що у селі Мартове Печенізької громади горів житловий будинок та альтанка на загальній площі понад 200 квадратних метрів. Унаслідок пожежі постраждали троє людей.

Окрім того, у селі Калугіно-Башкирівка Чугуївської громади вогонь знищив два гаражі та два автомобілі.

Внаслідок атаки у селі Жуків Яр Великобурлуцької громади горів житловий будинок площею 150 квадратних метрів.

