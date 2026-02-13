- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 383
- Час на прочитання
- 2 хв
На Харківщині вітчим знімав порно з 4-річною падчеркою: деталі шокувального злочину (фото)
42-річний харків’янин вчиняв розпусні дії відносно своєї падчерки, а також зберігав на своєму комп’ютері близько 23 тисяч файлів з дитячою порнографією.
У Харкові поліція затримала 42-річного чоловіка, який розбещував малолітню дитину та зберігав гігантську колекцію забороненого контенту. Серед тисяч файлів правоохоронці виявили відеозаписи зі знущаннями з його власної падчерки.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області у Facebook.
Жахлива знахідка кіберполіції
Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного оперативники Управління протидії кіберзлочинам виявили на комп’ютері чоловіка близько 23 тисяч файлів із дитячою порнографією, які він завантажував з інтернету.
Проте найстрашніші докази стосувалися його власної родини. Поліцейські знайшли близько 500 відео та фото оголеної 4-річної дівчинки — падчерки затриманого.
Розбещення та виготовлення порнографії
Слідство встановило, що зловмисник не лише зберігав чужий контент, а й сам створював його, використовуючи малолітню дитину.
«Чоловік здійснював розпусні дії відносно своєї чотирирічної падчерки, а саме створював фото та відеоматеріали з ознаками дитячої порнографії за її участю», — повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Андрій Шарнін.
Покарання та статус справи
Харків’янина затримали в порядку статті 208 КПК України. Йому вже повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
ч. 1 ст. 301-1 (зберігання та виготовлення дитячої порнографії);
ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх).
За вчинене затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові суд покарав чоловіка, від якого народила 14-річна школярка.