На Харківщині внаслідок нічного обстрілу загинуло двоє людей — ОВА
Ще кілька людей отримали поранення.
На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 13 січня загинуло двоє людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Одна людина загинула внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова», — йдеться у повідомленні.
Пізніше Синєгубов заявив про загибель ще однієї людини.
Крім того, він повідомив про трьох постраждалих внаслідок обстрілу.
«42-річний та 40-річний чоловіки госпіталізовані. Ще один 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес», — заявив він.
Раніше повідомлялося, у ніч проти 13 січня мешканці Харкова чули серію потужних вибухів.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.