На Харківщині загинула людина / © ТСН.ua

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 13 січня загинуло двоє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Одна людина загинула внаслідок ворожих ударів по передмістю Харкова», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов заявив про загибель ще однієї людини.

Крім того, він повідомив про трьох постраждалих внаслідок обстрілу.

«42-річний та 40-річний чоловіки госпіталізовані. Ще один 58-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес», — заявив він.

Раніше повідомлялося, у ніч проти 13 січня мешканці Харкова чули серію потужних вибухів.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 13 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.