На Харківщині водій наїхав на патрульну під час перевірки документів (фото)

На Харківщині водій умисно здійснив наїзд на співробітницю правоохоронних органів під час виконання нею службових обов’язків і намагався втекти з місця події.

Про це повідомили в поліції Харіквщини в Telegram.

16 лютого група оповіщення у складі військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спільно з патрульними поліції Харківської області проводила заходи з інформування населення. Під час перевірки документів було встановлено, що водій транспортного засобу перебуває в розшуку та підлягає доправленню до ТЦК та СП на підставі офіційного звернення.

Після того, як правоохоронці довели до водія законну вимогу залишитися на місці для доправлення, він умисно почав рух автомобілем, намагаючись уникнути виконання обов’язкових процедур.

Під час спроби зупинити транспортний засіб водій здійснив наїзд на правоохоронницю, яка виконувала службові обов’язки. Після цього він продовжив рух, намагаючись втекти з місця події.

Завдяки оперативним і злагодженим діям патрульних автомобіль наздогнали на одній із вулиць Харкова, а водія затримали. Чоловіка доправили до територіального підрозділу поліції для проведення первинних слідчих дій.

Наразі правоохоронці вирішують питання правової кваліфікації події відповідно до Кримінального кодексу України.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що в Україні близько 1–5% конфліктів між військовозобов’язаними і ТЦК є реальними, водночас переважна більшість подібних інцидентів створюється штучно з метою дискредитації мобілізації в Україні, зокрема за допомогою штучного інтелекту РФ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Черкасах затримали чоловіка, який кинув боєприпас у бік військовослужбовців ТЦК та поліцейських під час перевірки документів. Інцидент стався в районі вулиці Олени Теліги.