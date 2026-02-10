На Харківщині ворожий дрон знищив авто з хлібом, який розвозив староста (фото)

Знищене вогнем авто після атаки російського дрона / © Борівська селищна рада

Російські війська атакували дроном автомобіль, що розвозив хліб мешканцям Борівської громади Харківської області. Виконувач обов’язків старости Сергій Нікоріч отримав поранення.

Про це повідомила Борівська селищна рада.

Нікоріч потрапив під атаку ворожого безпілотника 10 лютого під час розвезення гуманітарного хліба жителям Піско-Радківського старостинського округу. Інцидент стався на території села Оскіл.

У результаті удару транспорт був повністю знищений вогнем. Сам посадовець зазнав легких поранень, однак його життю нічого не загрожує.

У селищній раді наголосили, що цей випадок є черговим свідченням воєнних злочинів з боку російських військ та підтверджує їхню системну практику ударів по цивільному населенню й особах, які забезпечують життєдіяльність місцевих громад.

До слова, 27 січня російські військові на Сумщині цілеспрямовано вбили двох цивільних, які намагалися евакуюватися з окупації. Ворожі оператори FPV-дронів свідомо атакували беззбройних чоловіка та дружину.