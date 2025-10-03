Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Реклама

На Харківщині близько 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки безпілотників по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді.

Про це повідомила ДСНС України у Telegram.

Виникла масштабна пожежа: горіли вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м.

Реклама

Постраждав співробітник підприємства.

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

Свині загинули у результаті удару дрону РФ / © ДСНС

До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та дев’ять одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.

Нагадємо, у Мережі показали кадри з котячого притулку у момент атаки на Київщину.