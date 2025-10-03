- Дата публікації
На Харківщині загинули близько 13 тисяч свиней у результаті російської атаки безпілотників — чутливі фото
У результаті удару ворожих дронів виникла масштабна пожежа: горіли вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м, постраждав співробітник підприємства.
На Харківщині близько 13 тисяч свиней загинули в результаті російської атаки безпілотників по сільгосппідприємству у Нововодолазькій громаді.
Про це повідомила ДСНС України у Telegram.
Виникла масштабна пожежа: горіли вісім будівель для утримання свиней на загальній площі 13,6 тис. кв. м.
Постраждав співробітник підприємства.
До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та дев’ять одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади.
