На Харківщині жінка кидалася на бус із мобілізованим сином, а потім знепритомніла: реакція ТЦК

Скриншот з поширеного у Мережі відео

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Харківський обласний ТЦК прокоментував скандал у Мережі, де жінка кидалася на бус ТЦК, у якому перебував його мобілізований син.

Про це передає пресслужба Харківського ОТЦК.

Там підтвердили, що під час роботи групи оповіщення одного з районних ТЦК спільно з працівником поліції у громадянина були перевірені військово-облікові документи.

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Після перевірки йому було запропоновано прослідувати до одного з районних ТЦК та СП для уточнення даних та отримання направлення для проходження ВЛК. У ТЦК запевняють, що військовозобов’язаний без конфлікту пішов до буса.

«Проте через декілька хвилин під’їхав легковий автомобіль з якого вийшла жінка похилого віку, яка представилась матір’ю військовозобов’язаного почала кричати та перешкоджати руху автотранспорту. Громадянку було доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Від госпіталізації вона відмовилась», — йдеться в повідомленні.

У ТЦК запевняють, що з їхні працівники «жодних протиправних дій щодо зазначеного громадянина не вчинили».

«Інцидент стався виключно через необережні та безрозсудні дії самої громадянки, яка, поставила під загрозу власне життя та здоров’я», — стверджують у військкоматі.

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Раніше повідомлялося, що у реанімації помер волонтер з Луцька, який впав у кому після мобілізації.